Familie aus dem Norden im Urlaub von Zug erfasst: Auto in Bach geschleudert

Ein Zug hat im oberbayerischen Schliersee an einem unbeschrankten Bahnübergang den Wagen einer Familie aus Schleswig-Holstein erfasst und weggeschleudert.

Der Vater, die Mutter und die beiden Kinder im Auto wurden leicht bis mittelschwer verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Familie sei in der beliebten Ausflugs- und Urlaubsregion auf dem Weg zu einem Campingplatz gewesen, berichtete ein Polizeisprecher in Miesbach.

Der am Steuer sitzende 36 Jahre alte Familienvater habe den herannahenden Zug übersehen. Das Auto habe sich überschlagen und sei in einem Bach gelandet. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Zug konnte die Fahrt fortsetzen. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. (dpa)