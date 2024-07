Die Blaue Moschee an der Außenalster ist dicht. Geschlossen, seit der Razzia am Mittwochmorgen und dem Verbot des Islamischen Zentrum Hamburg (IZH). Zum Freitagsgebet fanden sich daher etwa 150 Menschen vor der Moschee ein. Ein Ausdruck des Protests. Aber auch ein Zeichen der Verzweiflung. Denn es ist die einzige schiitische Moschee in Hamburg. Was bedeutet dieser Verlust für die schiitische Minderheit?