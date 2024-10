TV-Promis in angeblicher Werbekampagne: KI-Fälschungen immer dreister

Mit prominenten Gesichtern wird für die verschiedensten Produkte geworben – oft ohne Erlaubnis. So preist Eckart von Hirschhausen in einem Video scheinbar ein Mittel gegen Prostatitis an.

Die Prostatitis ist eine Entzündung der Vorsteherdrüse (Prostata). Typische Symptome sind Schmerzen, Fieber oder Erektionsstörungen. Schenkt man einem Video Glauben, das als bezahlte Facebook-Werbung verbreitet wird, so gibt es ein Präparat, dass Tausenden Männern geholfen haben soll.

Zu Beginn sieht man Moderatorin Marietta Slomka im Studio des „heute journals”, die den Arzt Eckart von Hirschhausen ankündigt. Im zweiten Teil des Videos ist Hirschhausen in einer Talkshow zu sehen, in der er scheinbar über das Präparat spricht. Ein Link unter dem Video führt auf eine Webseite mit dem Logo des ZDF. Doch die Sache hat einen Haken.

Fake-Video mit Hirschhausen und Slomka

Das Video und die Webseite sind Fälschungen, die Werbung ist unseriös. Die Sequenzen mit Slomka und Hirschhausen wurden künstlich erzeugt. Der Arzt hat mit dem Präparat nichts zu tun.

Schaut man sich die URL der verlinkten Seite an (pureting.com/prostatitis-zdf/index_libonex.html), wird sofort klar, dass sie nicht vom ZDF stammt. Ein weiterer Beweis: Egal, ob man auf „Rubriken“, „Barrierefrei“ oder „Life-TV“ klickt, man landet immer auf einer Seite mit Libonex-Werbung.

Doch bereits der Clip macht einen merkwürdigen Eindruck: Weder bei Marietta Slomka noch bei Eckart von Hirschhausen passen die Lippenbewegungen zu den gesprochenen Worten. Das hat einen einfachen Grund: Bei dem Video handelt es sich um eine Fälschung.

An diesen Stellen ist die Fälschung zu erkennen

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz lassen sich mittlerweile Stimmen von Personen authentisch imitieren. Im Netz sind Programme frei verfügbar, mit denen man anderen Menschen Worte in den Mund legen kann, die sie nie gesagt haben. Dabei werden etwa Lippenbewegungen künstlich angepasst.

Die Bilder, die für die Fälschung der zweiten Sequenz genutzt wurden, stammen aus der NDR-Talkshow vom 24. Mai 2024, in der Eckart von Hirschhausen unter anderem über umweltpolitische Themen sprach. So sieht man ihn im Gespräch mit Gastgeberin Barbara Schöneberger.

Eine kurze Szene wurde ohne Bearbeitung aus dem Original übernommen: Bei Minute 1:49 sieht man im Fake-Video den Schauspieler Joe Bausch und zwei Personen aus dem Publikum. Dieselbe Einstellung findet sich im Originalvideo bei Minute 4:49.

Immer wieder werden KI-Fakes für Werbung verwendet

Wie frühere Faktenchecks der Deutschen Presseagentur zeigen, ist es nicht der erste Fake-Clip dieser Art: Eckart von Hirschhausen wurde in der Vergangenheit schon häufiger Opfer von gefakten Werbekampagnen mit seinem Namen und seinen Fotos. „Einige Fans haben mich auf Werbebetrug mit Fotos von mir hingewiesen. Ich mache grundsätzlich keine kommerzielle Werbung“, schrieb von Hirschhausen im Juni 2023 in einem Post auf seinem Instagram-Account.

Aufgrund des kursierenden Fake-Videos hat Hirschhausen seinen Anwalt eingeschaltet, berichtet „Bild-Zeitung”. „Gerade wenn man krank ist oder um Sorge um die Gesundheit der Liebsten, sind Menschen besonders anfällig für vermeintliche Wundermittel. Vorsicht: Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr“, sagte er dem Blatt. (dpa)