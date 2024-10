So plötzlich wie er kam, kann er nicht wieder verschwinden: In Langenhorn war vor einem Monat ein neuer Zebrastreifen aufgetaucht, den jemand einfach dorthin gepinselt hatte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bald schon war klar: Die Streifen lassen sich nicht so einfach entfernen. Jetzt hat die Stadt eine Übergangslösung gefunden und auf MOPO-Anfrage mitgeteilt, wie teuer das Entfernen des Zebrastreifens wird.