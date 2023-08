26-Jähriger schwer verletzt: Fahrt auf Autohaube endet im Krankenhaus

Bei einer Fahrt auf einer Motorhaube ist in Nordrhein-Westfalen ein 26-Jähriger unter das Auto geraten und mitgeschleift worden. Wie es zu dem skurrilen Vorfall kam.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Heinsberg am Mittwoch mitteilte. Er hatte sich am Dienstagabend in Übach-Palenberg auf die Motorhaube des Autos gesetzt, das von einem 18-Jährigen gelenkt wurde.

Unfall: Fahrer schleift 26-Jährigen unter Auto mit

Doch wenig später rutschte der 26-Jährige von der Haube und geriet unter das Fahrzeug. Er wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Der 18-Jährige stoppte dann und setzte zurück, bis er den 26-Jährigen wieder sehen konnte. Dabei wurde der Ältere erneut mitgeschleift und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (mp)