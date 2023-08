Marc Terenzi sitzt mit seinem Koffer im Eingangsbereich des Polizeikommissariats 16 in der Lerchenstraße auf St. Pauli. Stunden zuvor soll es im Hamburger Design-Hotel „The George“ (St. Georg) eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Verena Kerth gegeben haben. Nachdem er auf die Wache gebracht und dort ein Alkoholwert von 2,2 Promille gemessen worden war, ist Terenzi nun wieder auf freiem Fuß. Er telefoniert, will abgeholt werden. Kurz darauf fährt ein dunkler Luxus-SUV vor. Aus der Karosse steigt ein Mann mit langem Zopf. Es ist eine stadtbekannte Rotlichtgröße – ein Bodybuilder, der wegen eines abgeschnittenen Pferdeschwanzes einmal fast einen Türsteher getötet hätte.

Wer ist der Mann, der Terenzi zur Hilfe eilt? Rückblick auf die Nacht des 23. Juni 2009: Es ist 1 Uhr in der Früh, als mehrere Männer Bem-Ho T. im Fitnessstudio „McFit“ an der Eiffestraße (Hamm) überfallen. Ohne lange zu fackeln, stechen die unbekannten Täter mehrfach auf den Bodybuilder ein und schneiden ihm den Pferdeschwanz ab. Der damals 29-Jährige erleidet Schnittverletzungen am linken Arm und am Rücken. Schließlich gelingt es ihm, aufs Parkdeck des Studios zu flüchten. Die Angreifer rennen davon.

Bem-Ho T.: eine Rotlichtgröße mit krimineller Vergangenheit

Der Polizei bietet sich am Tatort ein eigenartiges Szenario: Das blutüberströmte Opfer behauptet, es sei „gar nichts“ passiert. Bem-Ho T. lässt sich kurz im Krankenhaus behandeln und fährt dann nach Hause.

Bem-Ho T. war Bodybuilder. Er tötete in einer Disco beinahe einen Mann. (Archivbild) hfr Bem-Ho T. war Bodybuilder. In einer Disco tötete er beinahe einen Mann. (Archivbild)

Einen Monat später, am 26. Juli 2009, rasen 80 Polizisten zur Szene-Disko „Edelfettwerk“. Ein blutüberströmter Mann liegt in einer Parkbucht. Bem-Ho T. hatte dem 33-jährigen Türsteher kurz zuvor ein Messer in den Bauch gerammt – wohl eine Racheaktion für den abgeschnittenen Pferdeschwanz.

Ben-Ho T. neben Marten v. F., einem Mitglied der Rap-Gruppe „187 Straßenbande“. Facebook Bem-Ho T. neben Marten v. F., einem Mitglied der Rap-Gruppe „187 Straßenbande“

Drei Jahre später wird Bem-Ho T. wegen versuchten Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt. 2014 kommt er auf Bewährung frei. Danach wird es ruhig um den Kriminellen.

Bem-Ho T. scheint ein guter Bekannter von Popsänger Marc Terenzi zu sein – auf jeden Fall kennen sich die beiden so gut, dass Terenzi ihn als ersten anruft, als er von der Polizei abgeholt werden will. Terenzi scheint sich auch sonst gut mit (Ex-)Rotlichtgrößen zu verstehen: Am Vortag war er mit Kalle Schwensen im „Fischereihafen Restaurant“ essen. Es gab Austern und Schnitzel.