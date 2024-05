Explosion zerstört Kiosk – drei Tote in Düsseldorf, viele Verletzte

Ein Großfeuer in der Innenstadt hat in der Nacht mindestens drei Todesopfer gefordert. Wie es zu dem verheerenden Brand kam, ist noch nicht geklärt: „Gar keine Hinweise auf gar nix.“

Ein Kiosk in einem Mehrfamilienhaus in der Düsseldorfer Innenstadt ist in der Nacht bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Noch ist völlig unklar, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte. Die „Rheinische Post“ und die „Neue Ruhr Zeitung “ sprachen von einer Explosion, Anwohner seien durch einen „lauten Knall“ wach geworden.

„Es war so was wie eine Explosion“, bestätigte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittag. Dies habe zu dem Brand geführt, der dann ganz schnell auch auf Fahrzeuge und das gesamte Gebäude übergegriffen habe. Polizei und Feuerwehr seien schnell vor Ort gewesen.

Kiosk in Düsseldorf explodiert: drei Tote

Laut Feuerwehr schlugen beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte die Flammen bereits bis ins erste Obergeschoss, auch die Eingangstür des Hauses stand in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, auch am Morgen sind noch Einsatzkräfte vor Ort.

Insgesamt mussten 16 Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, zwei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Für drei Menschen kam jede Hilfe zu spät. Notfallseelsorger seien im Einsatz.

Es gibt auch deshalb noch keine näheren Erkenntnisse, weil die Polizei das Gebäude zunächst wegen möglicher Einsturzgefahr nicht betreten konnte. Die Ursache sei völlig unklar: Momentan gebe es „gar keine Hinweise auf gar nix“, so der NRW-Innenminister. (mp)