Wieder Waldbrand auf Truppenübungsplatz Lübtheen: Explosionsgefahr!

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Gelände lagert viel Munition.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, standen teilweise bis zu zehn Hektar des belasteten Geländes in Brand. Aufgrund der Explosionsgefahr war es zu gefährlich für die Retter, direkt im Wald zu löschen, wodurch sich das Feuer zunächst weiter ausbreiten konnte.

Lübtheen: Feuer auf Truppenübungsplatz – Explosionsgefahr!

Ursache für das Feuer war vermutlich ein gerissenes Stromkabel. Die dabei entstandenen Funken waren durch einen starken Wind entfacht worden. Der trockene Waldboden begünstigte die Ausbreitung des Feuers. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten auch noch am Donnerstagmorgen mit einem etwa drei Hektar großen Brandherd zu kämpfen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Stromleitung, welche durch das Waldgebiet führt, wurde abgeschaltet. Der Einsatz kann sich noch einige Tage hinziehen.

Das einstige Militärgelände zwischen Jessenitz-Werk und Jessenitz ist schwer munitionsbelastet. Im Sommer 2019 hatte es schon einmal einen großen Waldbrand gegeben, als sich die über Jahre freigelegte Munition vermutlich selbst entzündete. Damals waren fast 1000 Hektar Forstfläche betroffen. Auch im vergangenen Jahr brannte es dort im Juni wieder – das Feuer erfasste rund 100 Hektar Fläche. (ng/dpa)