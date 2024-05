Es vergeht kaum ein Monat in Hamburg, in dem es nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden kommt – und fast immer wird dabei scharf geschossen. Es gab bereits mehrere Verletzte und Tote. Zuletzt wurde an Christi Himmelfahrt in einem Park in Horn ein Streit mit Pistolen ausgetragen. Auch bei Drogenrazzien werden immer wieder scharfe Waffen sichergestellt. Kein Wunder: Nie war es leichter für die Gangster, an Pistolen und sogar Kriegswaffen zu kommen.

In Gangsterkreisen gehört sie inzwischen ganz offenbar zur Standardausstattung: eine geladene Pistole, die locker und stets griffbereit im Hosenbund steckt und nur durch eine Jacke verdeckt ist. Nach MOPO-Informationen sind inzwischen auch viele Kleindealer damit ausgestattet, um sich vor Angriffen rivalisierender Drogenhändler zu schützen.

Dealer überfallen und berauben sich gegenseitig

Diese sind mittlerweile sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Konkurrenten aufzulauern und ihnen den Stoff abzunehmen. Es ist schon vorgekommen, dass sie sich als Polizisten ausgaben, Drogen-Taxis anhielten und ausraubten. Wie gewaltbereit diese Leute sind, zeigt sich auch an Drogenboss Mansour Ismail (30). Der Hamburger zieht seit 2020 eine Blutspur durch die Hansestadt und gehört zu den meistgesuchten Männern bei Europol.

Nach MOPO-Informationen werden scharfe Schusswaffen auf dem Schwarzmarkt zu Dumpingpreisen gehandelt. Eine einfache Waffe ist bereits für 1000 Euro zu haben. Eine Glock mit vollem Magazin kostet nicht mehr als 3000 Euro.

Hier kommen die illegalen Waffen her

Ein Großteil der illegalen Waffen, die heute von der Polizei sichergestellt werden, stammt aus dem ehemaligen Staatsgebiet Jugoslawiens. Der aktuelle Krieg in der Ukraine dürfte auch für den Handel illegaler Waffen in Deutschland erhebliche Folgen haben: Es ist zu erwarten, dass hier zahlreiche Schusswaffen – auch Kriegswaffen –, die dort in den Kriegswirren von Kriminellen für den Weiterverkauf beiseite geschafft werden, in Zukunft illegal in Hamburg angeboten werden. Laut Reinecke gewinnt im Drogenkrieg die Partei, die am stärksten aufgerüstet hat.

„Die illegale Bewaffnung von Kriminellen – insbesondere aus dem Rauschgiftmilieu – nimmt stetig zu, und diese Menschen schrecken nicht davor zurück, diese auch einzusetzen“, sagt Jan Reinecke, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BdK) zur MOPO. Für ihn ist es eine Frage der Zeit, dass auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei der Ausübung ihres Dienstes von illegalen Waffen getroffen werden, die von Kriminellen über den Schwarzmarkt erworben wurden.

Jan Reinecke vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) RUEGA Jan Reinecke vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK)

Auch Tom Jungfer von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht die derzeitige Lage kritisch. „Es ist ein besorgniserregender Anstieg der Gewaltdelikte mit Schusswaffen zu verzeichnen, der auch die Polizei vor neue Herausforderungen stellt. Illegal beschaffte Waffen über das Internet machen auch das Leben der Polizistinnen und Polizisten auf der Straße gefährlicher. Die Polizei hat nicht das Personal, um dieser Lage Herr zu werden.

Januar 2023: In Tonndorf wurde ein Audi Q8 durch Projektile regelrecht durchsiebt. Marius Röer Januar 2023: In Tonndorf wurde ein Audi Q8 durch Projektile regelrecht durchsiebt.

Um Täter und ihre illegalen Einkäufe im Internet ausfindig machen zu können, bedarf es laut Jungfer einer massiven Aufstockung und Aufrüstung insbesondere der Kriminalpolizei.

Gerade hat es wieder eine Schießerei in Hamburg gegeben. In einem beschaulichen Park in Horn hatten sich am Donnerstagabend zwei Männergruppen zu einer Aussprache getroffen. Schüsse fielen, zwei Männer wurden verletzt. Drei Tatverdächtige wurden inzwischen von der Polizei festgenommen.