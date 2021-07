Explosion in Nashville: Durchsuchung: „Wunder, dass keine Anwohner getötet wurden“

Nashvillle –

Nach der Explosion eines Wohnmobils in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee an Weihnachten kommen die Ermittlungen zu dem Vorfall voran: Die Polizei durchsuchte ein Haus im Südosten der Stadt. Die Ermittler sind mittlerweile sicher, dass jemand vorsätzlich eine Autobombe in dem Fahrzeug zündete.

Am Weihnachtsmorgen hallen aus einem Wohnmobil dringende Warndurchsagen durch die Innenstadt von Nashville, wenig später explodiert das Fahrzeug und richtet massiven Sachschaden an. Trotz einer Evakuierung in letzter Minute werden mindestens drei Menschen leicht verletzt. Laut FBI wurde das Wohnmobil offenbar gezielt als Autobombe eingesetzt.

Chaos und Verwüstung in Nashville nachdem am Weihnachtsmorgen ein Wohnmobil explodierte. picture alliance/dpa/AP Foto:

Nashville: FBI-Ermittler sind „ziemlich zuversichtlich“, den Täter zu finden



Die FBI-Beamten durchsuchten nun nach eigenen Angaben ein Haus in einem Vorort im Südosten der Stadt. Laut Medienberichten wird ein 63-jähriger Mann gesucht, der ein Wohnmobil des betroffenen Modells besitzt.

#bigmage

Auf einer Pressekonferenz sagte ein FBI-Ermittler, dass man „ziemlich zuversichtlich“ sei, den Täter zu finden und die Hintergründe des Falls aufklären zu können.

Gouverneur: „Ein Wunder, dass keine Anwohner getötet wurden“

„Wir brauchen einfach nur Zeit“, so der Ermittler weiter. Es seien 250 Beamte im Einsatz. Zudem seien bereits rund 500 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Täter auf der Flucht: Explosion in Hamburger Einkaufszentrum

Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, machte sich am Samstag vor Ort ein Bild von der Zerstörung. „Die Schäden sind schockierend und es ist ein Wunder, dass keine Anwohner getötet wurden“, schrieb er auf Twitter. (alp/dpa)