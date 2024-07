Europaweites Ranking: Das ist Deutschlands schönster Strand

Endlich Sommerferien! Für viele heißt es: Ab zum Baden nach Italien, Spanien, Griechenland und Co. Aber wer schöne Strände will, muss nicht immer weit fahren. In einem Ranking der 20 schönsten Strände Europas ist Deutschland gleich sieben Mal vertreten.

Weißer Sand und klares Wasser. Kilometerlang, soweit das Auge reicht. Der Binzer Strand auf Rügen kann es problemlos mit Stränden in Südeuropa aufnehmen. Das zeigt auch ein aktuelles Strand-Ranking des Online-Reiseveranstalters „Weloveholidays“.

Der schönste in Deutschland: Der Binzer Strand auf Rügen

Der Strand in dem Ostseebad Binz verpasst die Top Fünf nur knapp und landet im internationalen Vergleich auf Platz sechs. Die Strände auf Usedom und in Warnemünde belegen die Plätze zehn und elf. Der Südstrand auf Fehmarn schafft es auf Platz 15, direkt gefolgt von dem Strand Weiße Düne auf Norderney. Timmendorfer Strand und St. Peter-Ording bilden das – immer noch sehenswerte – Schlusslicht der Liste.

Deutschland schaffte es mit sieben Stränden in die Top-20-Liste. Kein anderes europäisches Land konnte da mithalten.

Der schönste Strand Europas liegt in Italien

Der schönste Strand soll im italienischen Positano an der Amalfiküste liegen. Hier urlauben gern Promis wie der englische Ex-Kicker David Beckham.

Der Strand im italienischen Positano. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Günter Gräfenhain Der Strand im italienischen Positano. (Archivbild)

Platz zwei bis vier gingen an Spanien, mit einem Strand in der Gemeinde Sitges, dem Strand Puerto Banus in Marbella und dem Strand von Maspalomas auf Gran Canaria.

Das Ranking wurde anhand von Instagram-Posts erstellt. Der Strand, an dem die meisten Beiträge entstanden, landete auf Platz eins. (zc)