Eurojackpot: Glückspilz gewinnt Millionen – und bemerkt es nicht

Ein Lottospieler aus der bayrischen Oberpfalz gewann Anfang Januar beim Eurojackpot über zwei Millionen Euro. Doch über Wochen hinweg wusste der Mann gar nichts von seinem Glück.

Bereits Anfang Januar hatte der Spieler aus der Oberpfalz die zweite Gewinnklasse beim Eurojackpot geknackt und dabei über zwei Millionen Euro gewonnen. Auch acht weitere Eurojackpotspieler aus Deutschland, Spanien und den Niederlanden hatten bei der Ziehung in der zweiten Gewinnklasse abgeräumt. Wie Lotto Bayern mitteilt, hat der Oberpfälzer aber erst jetzt seinen Gewinn geltend gemacht – Wochen nach dem Gewinn!

Oberpfälzer gewinnt über zwei Millionen Euro

„Ich habe erst Wochen später beim Abgleichen der Zahlen am Computer von dem Gewinn erfahren und kann es immer noch nicht glauben“, erzählt der Glückspilz laut Lotto Bayern. Der Familienvater sei kein Dauerspieler und probiere nur sein Glück, wenn der Jackpot hoch ist.

Beim Ausfüllen des gewinnbringenden Scheins sei er in Eile gewesen und habe den vorherigen Spielschein einfach noch einmal gespielt. „Das war mein Glück“, so der Handwerker, der nun um exakt 2.388.351,90 Euro reicher ist. Was er mit dem Gewinn nun macht? „Besondere Wünsche habe ich keine“, sagt der Gewinner. Das meiste werde er wohl anlegen oder in die Sanierung vom Eigenheim stecken. (mp)