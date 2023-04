Erstaunlich: So viele Deutsche leben komplett offline

Ein Leben jenseits von Social Media, Amazon, Streaming und Katzenvideos ist möglich – und für Millionen Deutsche sogar alltäglich! Und es sind nicht ausschließlich Senioren, die das Netz meiden.

Knapp sechs Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland waren tatsächlich noch nie im Internet. Das teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Sechs Prozent – das entspricht immerhin rund 3,4 Millionen Menschen.

Am größten ist der Anteil der sogenannten Offliner – wenig überraschend – in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen. Von diesen haben ein Sechstel oder 17 Prozent überhaupt noch nie das Internet genutzt. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen waren aber immerhin fünf Prozent noch nie im Netz, bei den unter 45-Jährigen gab es noch zwei Prozent Offliner.

In Deutschland sind die meisten Offliner älter als 65

Und die haben es nicht leicht, schließlich verlagern sich immer mehr elementare Dinge wie Bezahlungen, Terminbuchungen oder Anträge ins Digitale.

Im EU-Durchschnitt lag der Offliner-Anteil 2022 bei sieben Prozent. Digital besonders fit sind die skandinavischen Staaten, Luxemburg, die Niederlande, Belgien und Irland – dort haben jeweils weniger als vier Prozent der 16- bis 74-Jährigen noch nie das Internet genutzt. Die höchsten Anteile verzeichneten Griechenland und Portugal mit jeweils 14 Prozent, außerdem Kroatien und Bulgarien mit je 13 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnelles Internet? Diese Hamburger Gebiete können davon nur träumen

Global betrachtet ist das allerdings auch nicht viel: Laut Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen waren 2022 rund 34 Prozent der Weltbevölkerung offline – das sind 2,7 Milliarden Menschen weltweit.