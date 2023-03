Schnelles Internet? Diese Hamburger Gebiete können davon nur träumen

Für den digitalen Fortschritt wird vor allem eines benötigt: schnelles Internet. Im bundesweiten Vergleich kann Hamburg hierbei glänzen. Doch wie sieht es innerhalb der Hamburger Bezirke aus? Die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage zeigt: In einigen Bezirken „surft“ man deutlich schneller als in anderen.

Etwa 44,2 Prozent der Privathaushalte in Hamburg verfügen über einen Glasfaseranschluss, für Unternehmen liegt die Quote bei 46,6 Prozent. Damit ist die Hansestadt bundesweiter Vorreiter. Eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Sandro Kappe beweist nun jedoch: die Unterschiede innerhalb Hamburgs Bezirke sind groß.

Hamburg ist bundesweit führend bei Glasfaserausbau

Bei der Glasfaser-Versorgung von Privathaushalten führt der Bezirk Hamburg-Nord mit 60,01 Prozent. Im bevölkerungsreichsten Bezirk Wandsbek hingegen verfügen nur 34,11 Prozent der Haushalte über schnelles Internet. Eine ähnlich große Kluft herrscht auch bei der Anzahl der Glasfaseranschlüsse von Hamburger Unternehmen: Während der Bezirk Hamburg-Mitte eine Quote von 59,98 Prozent vorweisen kann, hinkt der Bezirk Bergedorf mit nur 28,64 Prozent hinterher.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Trend ist in Hamburg schon wieder vorbei

Es zeigt sich also: Hamburg hat noch Nachholbedarf beim Glasfaserausbau. Schließlich sieht die Gigabitstrategie der Bundesregierung vor, dass bis 2025 mindestens 50 Prozent aller Haushalte über einen Glasfaseranschluss verfügen – bis 2030 ist eine flächendeckende Glasfaserversorgung geplant. Kappe fordert den Senat in diesem Sinne auf, den Glasfaserausbau intensiver zu fördern: „Es werden heutzutage immer schnellere Verbindungen benötigt. Nur so ist unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig.“ (mwi)