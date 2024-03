Mutmaßlicher Frauen-Mörder gefasst – nach fast 46 Jahren

Ein mutmaßlicher Mörder, der vor fast 46 Jahren in Ludwigsburg in Baden-Württemberg eine Frau getötet haben soll, ist nun in Haft. Die deutschen Ermittler erhielten Hilfe aus Übersee.

Ein Fingerabdruck habe nach fast einem halben Jahrhundert den dringenden Tatverdacht gegen den 66-jährigen US-Amerikaner ausgelöst, teilte die Polizei Ludwigsburg am Freitag mit. Der Mann sei damals als US-Soldat in Deutschland stationiert gewesen. Am 11. Juni 1978 soll der damals 19-Jährige eine 35 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung umgebracht haben – mit mehr als 30 Messerstichen.

Das neue und präzise Aufrollen des „Cold Case“ – also ungeklärten Kriminalfalls – im Jahr 2020 habe neue Erkenntnisse gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Im Zuge der engen Zusammenarbeit mit amerikanischen Behörden, darunter dem FBI, habe es unter anderem einen DNA-Abgleich gegeben.

Der mittlerweile 66 Jahre alte Tatverdächtige sei am 13. Februar 2024 festgenommen und in ein US-amerikanisches Gefängnis gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Auslieferungsverfahren beantragt. (dpa/mp)