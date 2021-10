Um so genannte „Instagram-Gesichter“ zu verhindern, sind Botox-Behandlungen aus kosmetischen Gründen für unter 18-Jährige in England ab sofort verboten. Auch Hautlippenfüller sind nicht mehr erlaubt. Ziel sei, junge Menschen vor unbeabsichtigten Gesundheitsfolgen Risiken zu schützen, teilte die Regierung am Freitag mit. Bemühungen zur Selbstregulierung der Schönheitsindustrie hätten nichts bewirkt.

Nachdem die Zahl junger Menschen stark gestiegen war, die sich mit Hilfe von Botox und Lippenfüllern ein glattes Instagram-taugliches Gesicht machen ließen, hatte die damalige Gesundheitsstaatssekretärin Nadine Dorries das Gesetz angekündigt. „Minderjährige brauchen keine kosmetische Behandlung außer aus medizinischen Gründen“, schrieb Dorries Anfang September in der „Daily Mail“. „Ihre körperliche und geistige Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.“

England verbietet Botox für Minderjährige

Schätzungen der britischen Regierung zufolge wurden 2020 bis zu 41.000 Botox-Behandlungen bei unter 18-Jährigen in England durchgeführt.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Zudem wurden 2017 – der aktuellste verfügbare Stand – bis zu 29.300 Minderjährige mit Hautlippenfüllern behandelt. Die Landesteile Wales und Schottland haben angekündigt, dem englischen Gesetz zu folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schönheits-OP aus der Hölle: Frau nutzt Billigangebot – und bereut es zutiefst

Aktivisten kritisierten allerdings, die Regelung gehe nicht weit genug. So seien auch Erwachsene gefährdet. Bisher gibt es im Vereinigten Königreich kein Gesetz, das Ärzten eine formale Qualifikation oder Ausbildung für kosmetische Behandlungen vorschreibt. (dpa)