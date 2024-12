Einsamkeit, Familienprobleme, Streit? Hier gibt’s während der Feiertage Hilfe

Einfach mal mit jemandem reden oder Hilfe suchen mitten in der Krise – auch über die Feiertage gibt es verschiedene Angebote. Anonym und kostenlos.

Hilfetelefone erwarten über die Weihnachtsfeiertage eine teils deutliche Zunahme der Anrufe. Beim Silbertelefon, einem anonymen und kostenlosen Telefonangebot für Menschen ab 60 Jahren, gehen zu dieser Zeit etwa 20 Prozent mehr Anrufe ein, wie der Verein Silbernetz e.V. sagte. Auch beim Muslimischen Seelsorgetelefon gebe es erfahrungsgemäß ein etwas erhöhtes Aufkommen, teilte der Verein Mutes mit.

Hilfe an Weihnachten bei psychischen Beschwerden und Einsamkeit

Zu den häufigsten Anliegen beim Silbertelefon gehören das Bedürfnis, einfach mal zu reden sowie physische Beschwerden und Einsamkeit. „Die Themen der Gespräche über die Feiertage unterscheiden sich kaum von den Themen in den anderen Monaten, oftmals werden die Gefühle über die Feiertage jedoch noch stärker empfunden“, teilte Silbernetz-Sprecherin Amira Mahdi mit. Im vergangenen Jahr klingelte das Silbertelefon ihr zufolge zwischen Weihnachten und Neujahr etwa 5000 Mal.

„Oft haben wir Menschen in der Leitung, die seit mehreren Tagen mit niemandem mehr gesprochen haben“, berichtet Mahdi. Über die Feiertage sei dies ausgeprägter, da das öffentliche Leben ruhe und Geschäfte geschlossen seien. Für viele Anrufer ersetze das Silbernetz die Familie.

2024 gingen bis Ende November nach Angaben des Vereins mehr als 172.000 Anrufe am Silbertelefon ein. Rund 80 Prozent der Anrufenden seien Frauen. Während der Feiertage seien rund um die Uhr geschulte Haupt- und Ehrenamtliche zu erreichen. Im vergangenen Jahr gingen 20 Prozent der Anrufe zwischen 22 und 8 Uhr ein.

Krisenchat für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Beim Muslimischen Hilfstelefon gehe es oft um zwischenmenschliche Beziehungen. An die ausgebildeten muslimischen Ehrenamtlichen kann sich jeder mit jedem Anliegen wenden, wie der Verein mitteilt. Dort gingen bis Ende November 4740 Anrufe ein, die Rückmeldungen seien durchweg positiv, heißt es. Die Menschen hätten die Möglichkeit, rund um die Uhr niedrigschwellig und anonym ihre Themen zu besprechen.

Niedrigschwellig soll auch der Krisenchat sein, der sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren wendet. Dort werden psychosoziale Fachkräfte wie Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Soziologen erreicht. Durchschnittlich wenden sich täglich rund 160 Menschen per Whatsapp oder SMS an die Mitarbeitenden von Krisenchat, wie eine Sprecherin der Initiative mitteilt.

Während der Feiertage: „Einsamkeit und soziale Isolation oft noch spürbarer“

Häufig gehe es um selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität, familiäre Konflikte und depressive Symptomatik. Einsamkeit und Streitigkeiten in der Familie spielen demnach an den Feiertagen eine größere Rolle. Bis Ende November gab es rund 41.000 Beratungen. Alle Angebote sind kostenlos und anonym.

„Die Feiertage sind für viele Menschen eine besonders herausfordernde Zeit, in der Einsamkeit und soziale Isolation oft noch spürbarer werden“, teilte die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, mit. „Angebote wie Krisentelefone und Anlaufstellen in Notsituationen leisten hier unverzichtbare Arbeit.“ (dpa/mp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.