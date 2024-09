Auto fährt in Zuschauermenge: Ein Toter und mehrere Verletzte bei Rallye-Unfall

Schrecklicher Unfall in Litauen: Bei einer Rallye ist ein Auto in die Zuschauermenge gefahren – mit tragischen Folgen.

Bei einem Unfall während eines Autorennens in Litauen sind am Freitagabend ein Mensch getötet und 14 weitere verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Augenzeugen kam ein Fahrer bei einer Rallye in Utena in einer scharfen Kurve von der Strecke ab und fuhr in eine Zuschauergruppe.

Litauischen Medienberichten zufolge sollen zuvor Heuballen, auf denen die Richtung der Abbiegung markiert war, von anderen Fahrzeugen umgeworfen worden sein. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Das von einem örtlichen Motorsportclub organisierte Rennen wurde abgebrochen. (dpa/mp)