Sie ist rund 25 Kilometer lang und bei Rennradfahrern beliebt, an schönen Tagen fahren hier Hunderte. Doch auf der Strecke zwischen Spadenland und Altengamme kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Schwerverletzten und sogar einem Toten. Zuletzt verunglückte am Sonntag ein Rennradfahrer. Was ist da los? Die MOPO ging auf Spurensuche, traf besorgte Radfahrer, die sich mit technischen Tricks helfen, sowie verärgerte Anwohner. Die Polizei warnt sogar schon mit einem speziellen Motto.