Eigentlich war das Ende schon besiegelt: Diese Netflix-Erfolgsserie wird verlängert

Fans des Netflix-Hits „The Crown“ können aufatmen: Die Serie geht in die Verlängerung – obwohl eigentlich bereits nach der fünften Staffel Schluss sein sollte.

Noch Anfang des Jahres hieß es von Seiten des Streaming-Anbieters, dass die Serie nach fünf Staffeln zu Ende sein wird – trotz des großen Erfolgs.

Olivia Colman als Queen Elizabeth in der Netflix-Serie „The Crown“. picture alliance Foto:

Doch nun gab „The Crown“-Macher Peter Morgan bekannt: Es geht weiter. So habe er gemerkt, dass er die komplexe Geschichte rund um die britische Königsfamilie in einer weiteren sechsten Staffel zu Ende bringen muss – also gibt es Staffel-Zuschlag.

Handlung von „The Crown“ geht offenbar nur bis zum Unfall-Tod von Lady Di

Doch trotz der Verlängerung wird die Handlung nicht erweitert – obwohl sich das immer wieder viele Fans gewünscht hatten. So wird „The Crown“ trotz zusätzlicher Staffel wohl nur bis zum Unfall-Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1997 gehen. Dies wurde aber bisher noch nicht offiziell bestätigt. Schon öfter wurden Stimmen laut, die gerne auch Episoden mit Herzogin Kate und Prinz Harrys Ehefrau Meghan gesehen hätten.

Doch die Fans der Serie über die britischen Royals haben noch genug „Stoff“: Erst im Laufe diesen Jahres kommt die vierte Staffel auf Netflix heraus. Die letzten beiden Staffeln könnten dann wohl im nächsten und übernächsten Jahr starten. (alp)