Drohung gegen US-Präsidenten: FBI erschießt Mann bei Hausdurchsuchung

Er wolle sein Scharfschützengewehr entstauben – für den Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Utah. Das schrieb ein Mann in den sozialen Netzwerken. Das FBI reagierte mit einer Hausdurchsuchung, die völlig eskalierte.

Die US-Bundespolizei FBI hat Berichten zufolge einen Mann in Utah erschossen, der Präsident Joe Biden kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll.

Utah: FBI erschießt Mann bei Hausdurchsuchung

Der Mann sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) von Beamten während einer Hausdurchsuchung getötet worden, berichtete unter anderem der Sender NBC. Nach bisherigem Stand war der Mann bewaffnet. Der „Spiegel“ berichtete zuerst in Deutschland.

Zuvor soll der Mann aus Utah Gerichtsdokumenten zufolge in sozialen Netzwerken Drohungen gegen Biden und andere Persönlichkeiten veröffentlicht haben. Demnach schrieb er unter anderem, dass er mit Blick auf den Besuch des Präsidenten sein Scharfschützengewehr entstauben werde.

Im vergangenen Jahr drohte der Mann bereits auf Facebook: „Die Zeit ist reif für eine präsidiale Ermordung – oder zwei. Erst Joe, dann Kamela!!!“, so zitiert ihn der „Guardian“. Gemeint ist neben Präsident Joe Biden auch seine Vizepräsidentin Kamela Harris.

USA: Biden reiste am Mittwoch nach Utah

Zudem postete er laut des US-Senders CNN noch am Montag: „Hey FBI, überwacht ihr immer noch meine sozialen Medien? Frage nur, damit ich eine geladene Waffe zur Hand habe, falls ihr mal wieder vorbeikommen solltet.“ Laut „Washington Post“ hatten ihn zwei FBI-Agenten im März aufgesucht und ihn zu seinen Online-Veröffentlichungen befragt.

Biden ist am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah gereist. Am Donnerstag sprach er in Salt Lake City über die Gesundheitsversorgung von Veteranen. (dpa/vd)