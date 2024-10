Dramatische Bilder: Straßenbahn bohrt sich in Geschäft – mehrere Verletzte

Dramatische Szenen in der Osloer Innenstadt: Eine Straßenbahn ist entgleist und in ein Geschäft gefahren. Vier Menschen wurden verletzt. Zeugen sprechen von chaotischen Zuständen.

Laut Polizei wurden vier Menschen – darunter der Fahrer der Straßenbahn – verletzt, aber keiner von ihnen schwer. Wie die Polizei der Nachrichtenagentur NTB berichtete, war die Unfallursache zunächst noch unklar.

Straßenbahn-Unglück in Oslo: Chaos am Unfallort

Zeugen sprachen am Unfallort von chaotischen Zuständen, wie der Fernsehsender NRK berichtete. Ein Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen sei im Einsatz gewesen.

Etwa 20 Personen befanden sich laut Polizei in der Straßenbahn, als diese verunglückte. Das Gebäude, in das die Bahn hineingefahren ist, wurde evakuiert. Es liegt in der Storgata, einer der ältesten Straßen der norwegischen Hauptstadt. Die Straße wurde großräumig gesperrt. (dpa)