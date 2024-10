„Altmodische Stahlungetüme“ hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Straßenbahnen einmal genannt – und trotzdem will Hamburg nun prüfen lassen, ob man nicht doch Gleise auf die Straßen legen sollte. Der Auftrag für eine Machbarkeitsstudie wurde am Donnerstag EU-weit ausgeschrieben. In welchen Stadtteilen eine Straßenbahn geprüft werden soll und was der Bürgermeister dazu sagt? Die MOPO hat nachgefragt.