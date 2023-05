Wer nur Bargeld nimmt, verliert diese Kunden

Laut einer Studie zeigen besonders die Jüngeren ihren Unmut, wenn ihnen beim Einkaufen keine bargeldlose Bezahlung angeboten wird. So wird es für manche Ladenbesitzer eng: Immer mehr Menschen erwarten, dass sie digital zahlen können. Klappt das nicht, gehen sie woanders hin.

Laut einer Online-Umfrage, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt wurde, sind etwa 42 Prozent der 16- bis 27-Jährigen, die sogenannte Gen Z, genervt, wenn sie nicht digital zahlen können. Über 60 Prozent der Befragten erwarten von Shop-Betreibern, dass diese eine bargeldlose Zahlungsvariante anbieten. So stellt sich in der Studie, die im November und Dezember 2022 durchgeführt wurde, heraus, dass etwa jeder vierte aus der jüngeren Generation nicht in Läden einkauft, in denen nur Barzahlung angeboten wird.

Kryptowährung, Digital Wallet und QR-Codes

Die neueren digitalen Zahlungsmethoden, also zum Beispiel per App, über Digital Wallets oder durch QR-Codes, scheinen jedoch auch bei der älteren Generation auf Zustimmung zu treffen. Obwohl viele weiterhin auf die klassischen Zahlungsmittel vertrauen, sind 91 Prozent der Ü-58-Jährigen, die damit zur Baby-Boomer Generation gehören, offen für eine zukünftige Nutzung der neuen Zahlungsarten. Dabei fühlen sich vier von zehn Babyboomern vom Kaufverhalten der Gen Z beeinflusst.

Dennoch ist es laut der Umfrage von Edelman im Auftrag von Shell zweimal wahrscheinlicher, dass Personen der Gen Z ihre Kreditkarte und Paypal-Details auf ihrem Handy speichern, als Ü-58-Jährige. Als Grund für das erhöhte Vertrauen in digitale Zahlungsarten geben 66 Prozent der 16- bis 27-Jährigen Wirtschaftskrisen und Inflation an.

Auch wenn Bargeld immer noch das häufigste Zahlungsmittel der Deutschen ist, geht der Trend eindeutig zur digitalen Zahlungsweise, was möglicherweise auch an der Corona-Pandemie lag: Eine Studie der Deutschen Bundesbank fand heraus, dass die Deutschen im Jahr 2021 etwa 58 Prozent ihrer Transaktionen mit Bargeld bezahlten. 2017 waren es noch 74 Prozent. (mbo)