Die traurige Geschichte zu diesem Foto

Dramatischer Rettungseinsatz: Die tschechische Polizei in Brünn (tschechisch: Brno) fand einen völlig betrunkenen Mann, der schlafend zwischen zahllosen leeren Wodka-Flaschen lag. Ein Atem-Alkoholtest zeigte einen Promillewert, der vermutlich für viele andere Menschen tödlich wäre.

Gefunden wurde der Mann, der laut Polizei in seinen Dreißigern sein soll, von seinem Chef. Dieser erzählte, dass er seinen Angestellten bereits seit zwei Wochen nicht mehr gesehen habe. Zufällig traf er ihn dann am Donnerstag in einem Aufenthaltsraum im hinteren Teil des Firmengeländes an – und rief umgehend die Polizei.

Mann mit Promillewert von 5,43 angetroffen

Denn: Der Angestellte aus der tschechischen Stadt Jihlava lag offensichtlich betrunken neben 14 leeren Wodkaflaschen. Seinem Chef war es unmöglich, den Mann aus eigener Kraft aus dem Raum zu tragen. Als die Polizei eintraf, verständigten die Beamten sofort den Rettungsdienst. Der Mann konnte zwar geweckt werden, aber mit ihm zu sprechen sei nicht möglich gewesen.

Ein anschließender Atemalkoholtest klärte über den Zustand des Mannes auf, denn auf dem Gerät leuchtete ein Promillewert von 5,43 auf. Das überraschte auch die Beamten, wie die Polizei auf Facebook mitteilt. Bereits ab drei Promille kann es zu einer schweren Alkoholvergiftung kommen. Ein Wert von mehr als fünf Promille endet für viele Menschen gar tödlich. Sanitäter behandelten den Mann so gut wie möglich vor Ort, bevor er anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. (mwi)