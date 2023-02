Gegen Deutschland: Die perfide Propaganda von Putins Agentin „00Sex“

Vor 13 Jahren wurde Anna Chapman (40) als russische Spionin entlarvt. Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um sie war, ist Putins „Agentin 00Sex“, die sich in Russland als glamouröse Medienfrau inszeniert, wieder da – mit einer Propaganda-Doku, in der sie mit wirren Verschwörungstheorien gegen Deutschland um sich schmeißt.

„Alarmstufe Rot: Warum ist Deutschland so versessen auf Krieg?“ – schon der Titel der deutschsprachigen Produktion für den mittlerweile verbotenen Sender „RTDeutsch“ (ehemals „Russia Today“) lässt eigentlich keine Fragen offen, was hier 50 Minuten lang Programm ist. Bereits im Vorspann ist Anna Chapman zu sehen, daneben das Wort „Ermittlung“. In der Sendung bezeichnet sich die ehemalige russische Spionin als Journalistin und präsentiert sich im Film als eine der ganz ehrgeizigen Sorte, die dringend etwas aufzudecken hat – nämlich Deutschlands Weg in den Abgrund.

Anna Chapman dreht wirre Doku für „RTDeutsch“

In einer Szene sitzt Chapman in einem roten Hosenanzug in einer dramatisch anmutenden Kulisse, die etwas an die Mystery-Fernsehsendung „X-Factor – das Unfassbare“ erinnert, vor einer Bücherwand und stellt wirre Fragen. Die verschwörungsideologisch-typische Erzählung geht so: Deutschland werde von den USA kontrolliert und auf anti-russische Linie gebracht. Und sowieso seien zahlreiche Sektoren der deutschen Wirtschaft am Ende.

Im Film spricht sie mit mehreren Gesprächspartner:innen, die das gleiche Weltbild wie sie zu haben scheinen. Kreml-kritische Stimmen? Fehlanzeige. So kommt unter anderem eine russlandfreundliche Ex-DDR-Bürgerin zu Wort, die als Heldin gefeiert wird. Ihre Aussage: Die Ukraine stecke selbst hinter vielen Angriffen des Krieges und sei verantwortlich für die vielen Todesopfer. Zudem empfand und empfindet sie die deutsche Wiedervereinigung als „eine Annexion“. Weitere für die Kreml-Propaganda typische Aussage in der Doku: Deutschland verfolge einen „mordenden“ Kurs, da die Regierung in der Ukraine aktiv den imperialistischen Expansionskurs von EU und NATO unterstütze.

Anna Chapman in der Doku von „RTDeutsch“. Youtube / Screenshot Anna Chapman in der Doku von „RTDeutsch“.

Zudem wird kritisiert, dass „kein einziges großes deutsches Medium Berlins antirussische Politik infrage stellt.“ In dem Zusammenhang bringt Chapman den langjährigen Journalisten der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und späteren Ober-Schwurbler und Pegida-Anhänger, Udo Ulfkotte, als „Experten“ ins Spiel. Er beschuldigte immer wieder die deutschen Medien, die Bevölkerung zu belügen und zu manipulieren. Ulfkotte starb bereits 2017 an einem Herzinfarkt, für Chapman ein „seltsamer Zufall“. Bei all dem darf natürlich auch Verschwörungsideologe Ken Jebsen nicht fehlen: Ihn sieht Chapman als Beispiel dafür, dass Menschen, die sich nicht ausdrücklich gegen Putin stellen, sich gezwungen fühlen, Deutschland zu verlassen.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Putins irre Propaganda-Show: Dieser Mantel sorgt für Ärger

In Russland dürfte die Sendung von „Agentin 00Sex“ gut ankommen. Denn ist sind nicht nur lupenreine Putin-Propaganda, sondern hat mit Chapman ein mehr als bekanntes Gesicht. Die aus Wolgograd stammende 40-Jährige, die durch ihren Ex-Mann den britischen Nachnamen hat, wurde 2010 in den USA als Mitglied eines Spionagerings enttarnt und festegenommen. Nach einem Agentenaustausch nach Moskau gelang ihr in ihrem Heimatland der Aufstieg zur Medien-Ikone. Eigene Personality-Show, Model, Designerin, Moderatorin – Chapmans Karriere ging in Russland durch die Decke, mit Putin als angeblich großem Fan der Ex-Spionin mit den roten Haaren.