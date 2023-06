Deutscher Ballermann-Urlauber greift Frau an – Festnahme im Flieger!

Ein deutscher Tourist ist auf Mallorca von der Polizei in einem bereits startklaren Flugzeug festgenommen worden, weil er eine Frau geschlagen und erheblich verletzt haben soll.

Der 20-Jährige habe sich bereits am vergangenen Mittwoch in der Nähe des Ballermanns an dem Auto des Opfers zu schaffen gemacht, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Frau ihn zur Rede stellte, soll er sie geschlagen haben.

Die Frau habe eine Platzwunde am Kopf sowie eine gebrochene Nase erlitten und sei bewusstlos geworden. Ob der junge Mann zum Tatzeitpunkt betrunken war, wurde nicht mitgeteilt.

Mallorca: Polizei holt Deutschen aus Flugzeug

Als der Tourist die Insel am nächsten Tag habe vorzeitig verlassen wollen, hätten ihn Beamte im letzten Augenblick aus der schon startklaren Maschine holen können, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wie Lokalmedien berichteten, wurde der Verdächtige später gegen eine Kaution in Höhe von 5000 Euro aus der Untersuchungshaft entlassen und durfte seinen ursprünglich für Samstag geplanten Heimflug antreten. Dem Mann droht in Spanien ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (mp/dpa)