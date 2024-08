Das ist die Trendfarbe des Sommers: Warum eigentlich?

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Dieser Spruch dürfte wohl auf nur wenige Menschen zutreffen. Einen Hype um die Farbe gibt es gerade trotzdem – in seiner leuchtenden Variante. Warum? Und was passt dazu?

„Brat-Girl-Summer“ – ein aktueller Trend, der eine Farbe hat: leuchtend Grün, die Farbe des Albumcovers „Brat“ (deutsch: Göre) der britischen Sängerin Charli XCX.

In ihrem Song „360“ heißt es: „If you love it, if you hate it, I don’t fucking care what you think.“ (Übersetzt bedeutet das etwa: „Ob du es liebst oder hasst, es ist mir gleich.“)

Machen, was man will, egal, was andere denken – das ist die Idee hinter dem, mittlerweile nicht mehr nur, auf Social Media ausgerufenen „Gören-Sommer“. Doch neben der „richtigen Attitude“, so schreibt es die Modezeitschrift „Glamour“ online, bringe der Brat-Girl-Summer eben auch einen Look mit sich – „oder mehr einen Vibe irgendwo zwischen 2000er-Look und Indie-Sleaze“, den man frei interpretieren könne. Mit weiten Chill-Hosen etwa, die man sonst nur drinnen trägt, Ausgeh-Top – und leicht verschmiertem Eyeliner.

Charli XCX und der „Brat-Girl-Summer”

Ein Gegentrend zur top gestylten, nie übertriebenen „Clean-Girl-Ästhetik“ der vergangenen Jahre quasi, erklärt das Magazin „myself“. Und ein Trend, bei dem nicht nur Memes und Fotos in sozialen Medien massenhaft grüne Hintergründe bekommen. Auch Nägel werden jetzt in leuchtendes Grün gefärbt – und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihr glänzend grünes Outfit bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen 2022 in sozialen Medien schon mal als „original brat“ bezeichnet, als Gören-Original sozusagen.

Das Album-Cover von Charli XCX zu „brat” ist ebenfalls neongrün. dpa Das Album-Cover von Charli XCX zu „brat” ist ebenfalls neongrün.

„Brat green is taking the world by storm“, schreibt die „Vogue“. Und ja, spätestens seit Kamala Harris‘ Wahlkampfteam nach dem unterstützenden Tweet „kamala IS brat“ von Charli XCX umgehend das X-Konto der Kampagne in hellgrünes Design tauchte, lässt sich wohl sagen: Brat-Grün erobert die Welt im Sturm. Zeit also, sich einmal genauer anzusehen, wie man das leuchtende Brat-Grün im Alltag eigentlich gut kombinieren kann – auch wenn man womöglich kein „Original Brat“ ist.

Wie wirkt Neongrün?

Fragt man die Farb- und Stilberaterin Jasmin Link dann ist leuchtendes Grün eine typische Frühlingsfarbe. Eine, die „modern, vitalisierend und stimmungsaufhellend“ wirke, aber auch „kreativ, lebendig, ausdrucksstark und ein wenig rebellisch und eigenständig“.

Leuchtendes Grün, das steht laut Link für Aufbruch, dafür seinen eigenen Regeln zu folgen. Es „passt sich an nichts an, denn es fällt immer auf“, so die Expertin. „Wer es trägt, ist automatisch optisch im Auge der betrachtenden Personen. Daher passt die Farbe zur Brat-Girl-Attitude und Aussage.“

Beim „Brat-Girl-Summer“ kann man ja letztendlich tragen, was man möchte. Besonders gut steht leuchtendes Grün aber Menschen mit roten oder rotblonden Haaren und grünen oder braunen Augen. „Und allen Personen unabhängig vom Aussehen als Unterteil wie Hose oder Rock“, so Link.

Zu welchen Farben passt so ein leuchtendes Grün – zu welchen eher nicht?

„Gelb, Orange und Basisfarben sowie Braun sind häufige Kombinationspartner“, erklärt Link. Bei der Kombination mit anderen Neonfarben wie Royalblau und Pink sei „optisch viel los“.

Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, und Ehemann Joachim Sauer bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele 2022. Ihr neongrüner Look wird von der Generation Z gefeiert (Archivbild). dpa Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, und Ehemann Joachim Sauer bei der Eröffnung der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele 2022. Ihr neongrüner Look wird von der Generation Z gefeiert (Archivbild).

Und auf Farben, die nahezu Ton-in-Ton ins leuchtende Grüne übergehen, also keinen Kontrast bilden, kann man im Gören-Sommer getrost verzichten. Sie stehen Link zufolge entgegengesetzt zum „vibrierenden Look des Brat Girls“.

Wissen sollte man in jedem Fall: „Brat-Girl-Grün ist ein Hingucker, fällt sofort ins Auge“, so Link. Am besten macht es sich deshalb auch mit anderen unifarbenen Kleidungsstücken. Accessoires haben dann eher eine Nebenrolle, gemusterte Stücke schaffen es Link zufolge gar nicht erst auf die Bühne: „Außergewöhnliche Muster würde ich hierzu nicht kombinieren, da bereits die Farbe auffällig ist.“

Und was passt sonst noch dazu?

„Besonders ästhetisch empfindet unser Auge die Wiederholung von Farben“, so Link. Das bedeutet, dass Farben aus dem Outfit in den Accessoires wie Gürtel, Schmuck, Brille, Tasche, Rucksack oder Schuhen aufgegriffen werden. „Metalltöne oder Basisfarben wie Schwarz, Weiß, Dunkelblau neutralisieren in den Accessoires den gesamten Farbeindruck und beruhigen knallige Farbtöne.“

Laut Charli XCX selbst braucht man für den Brat-Summer-Style übrigens lediglich eine Packung Zigaretten, ein BIC-Feuerzeug und ein weißes Tanktop ohne BH. So die Künstlerin zumindest gegenüber der BBC.