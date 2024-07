In Hamburg haben die Sommerferien begonnen, jetzt ist Entspannung angesagt. Einen Gang runterschalten, die Seele baumeln lassen – bis Ende August ist Urlaubszeit. Und sechs Wochen keine Schule! Doch viele Menschen wollen oder können nicht wegfahren, sondern bleiben in der Stadt. Gut so, denn von Altona bis Wandsbek gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling – zum Beispiel am Grindel, in Niendorf oder Neugraben-Fischbek. Gute Erholung!