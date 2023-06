Crash mit einem Toten und drei Schwerverletzten – Fahrer flieht zu Fuß

Schwerer Unfall in Osthessen am Donnerstagmorgen: Ein Pkw und ein Transporter stoßen in Bebra zusammen. Ein 17-Jähriger stirbt noch am Unfallort, drei weitere Teenager werden schwerverletzt – und der Fahrer des Lieferwagens flieht.

Der 18-jährige Pkw-Fahrer ist mit seinem Ford und drei Mitfahrern an Bord auf der B27 in Bebra in Richtung Bad Hersfeld unterwegs. Ein Transporter Opel Movano kommt ihm auf der Bundesstraße entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stoßen die beiden Wagen frontal zusammen.

Tödlicher Crash in Bebra – Unfallfahrer flieht

Der junge Fahrer, die 16-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz werden schwer verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer, der hinter der Beifahrerin auf der Rücksitzbank gesessen hat, erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Transporters flieht vor Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte zu Fuß vom Unfallort. Eine Suchaktion mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber bleibt erfolglos. Die B27 ist aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa viereinhalb Stunden gesperrt. (mp)