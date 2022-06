Corona-Zahlen steigen: In diesen Urlaubsländern gilt wieder 3G

Nach zwei Pandemie-Sommern soll es dieses Jahr für viele Menschen endlich wieder in den unbeschwerten Sommerurlaub gehen. Ohne Masken, Reisebeschränkungen und Corona-Tests. Aber: In den Urlaubsländern Portugal, Spanien und Griechenland steigen die Infektionszahlen. In einigen gilt bereits wieder 3G. Das müssen Reisende jetzt wissen.

Die Lage in den südlichen Ländern Europas ist vertrackt. Während fast überall die Corona-Beschränkungen nahezu komplett abgeschafft sind, schnellen die Zahlen dort wieder in die Höhe. In Portugal wurde wegen Omikron BA.5 jetzt die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im EU-Raum gemeldet. Sie lag am Dienstag bei 748,5 (Deutschland: 635,8). Rund 87 Prozent der Neuinfektionen gehen auf das Konto von BA.5. Die Konsequenz: In Portugal gilt bei der Einreise (Festland) aktuell wieder die 3G-Regel mit Impfnachweis oder Test. Ungeimpfte müssen einen PCR-Test vorzeigen.

3G gilt wieder in Monaco, Frankreich, Malta und Finnland

Bei der Einreise am Flughafen wird die Körpertemperatur gemessen, darauf weist das Auswärtige Amt bei den Sicherheitshinweisen zu Portugal hin: „Übersteigt diese 38 Grad, ist mit weiteren Untersuchungen und Maßnahmen der Gesundheitsbehörden, wie Selbstisolation bzw. häuslicher Quarantäne, zu rechnen“. Madeira und die Azoren haben eigene Maßnahmen ergriffen. Neben Portugal gilt 3G auch wieder bei der Einreise nach Monaco, Frankreich, Malta und Finnland.

Ebenfalls gebeutelt von BA.5 ist Italien. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 601,6. Gegenüber dem Nachrichtensender Sky TG24 sprach der italienische Virologe Fabrizio Pregliasco von einer „bösen Überraschung“. Der Omikron-Subtyp sei extrem ansteckend und Italien stecke bereits in einer neuen Welle. Er erwartet deren Höhepunkt Ende Juli und empfahl Masken überall dort zu tragen, wo es eng ist – auch am Meer. Aber: In Italien sind derzeit fast alle Corona-Regeln abgeschafft, bei Einreise muss nichts vorgezeigt werden, Maskenpflicht gilt nur noch im Bus, U-Bahnen und Zügen.

In Spanien und Griechenland gelten keine Corona-Regeln mehr

Ähnliche Situation in Spanien: Auch hier gibt es bei Ein – und Ausreise keine Corona-Auflagen mehr. Corona-Regeln gelten nur noch für Menschen mit Vorerkrankungen oder ab 60 Jahren. Maskenpflicht gilt noch in öffentlichen Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und: Die Corona-Fälle werden nur noch von über 60-Jährigen erfasst. Eine Inzidenz, die sich auf die Gesamtbevölkerung bezieht, wird nicht mehr ausgewiesen. Aktuell liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der über 60-Jährigen bei 253,3.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Sommerurlaub am Mittelmeer: Hier gibt’s noch Schnäppchen

Wer Urlaub in Griechenland plant, muss sich derzeit noch nicht wieder mit 3G befassen. Auch hier steigen die Zahlen, die Inzidenzwert beträgt 719,4. Die Einreise ist ohne Impfung und Test möglich. Eine Maskenpflicht gibt es nur noch in Taxis, im öffentlichen Verkehr, auf Fähren im Innenraum sowie in Krankenhäusern. (alp)