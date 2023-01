Total gaga: Männer stellen sich tot, um Polizeikontrolle zu entgehen

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle haben sich zwei Männer in Erfurt tot gestellt – die Beamten ließen sich von ihnen jedoch nicht zum Narren halten.

Zunächst flüchteten die beiden in ihrem Auto, als sie am Sonntagmorgen bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle anhalten sollten. Kurz darauf entdeckten die Polizisten dann den Wagen – er war von innen verriegelt, die beiden Männer lagen bäuchlings im hinteren Bereich und hätten sich tot gestellt, teilte die Polizei in Erfurt mit. Erst nach mehreren Drohungen, den Wagen gewaltsam aufzubrechen, hätten die Männer sich gestellt.

Polizeikontrolle: Männer hatten Drogen genommen

Die beiden 42-Jährigen standen unter Drogeneinfluss, einen Führerschein hatte keiner von ihnen. Beide leugneten, den Wagen gefahren zu sein.

Sie wurden auf die Wache mitgenommen und erhielten diverse Anzeigen – den Heimweg mussten sie danach zu Fuß antreten. (dpa/ncd)