Flammen-Inferno in Berlin: Zug brennt lichterloh in Bahnhof

Alarm in der Hauptstadt: Im Berliner S-Bahnhof Ahrensfelde hat ein Zug lichterloh gebrannt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die drei Waggons am Abend bereits komplett in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Passagiere hätten sich nicht in dem Zug befunden.

Zug brennt in Berliner Bahnhof: Keine Verletzten

Der Zugführer sowie eine Zugbegleiterin seien vor Ort von Sanitätern versorgt worden, sagte der Sprecher. Sie seien aber nicht verletzt worden.

Der Bahnhof Berlin-Ahrensfelde wurde gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Bei dem brennenden Zug handele es sich nicht um einen Zug der Deutschen Bahn, sondern um einen der privaten Niederbarnimer Eisenbahn. (dpa/mp)