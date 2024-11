Einsatz in Hamburg: Auto qualmt während Fahrt – plötzlich steht es in Vollbrand

Am Samstagnachmittag war ein Autofahrer mit seinem Mercedes in Dulsberg unterwegs, als er Rauch an dem Fahrzeug bemerkte – kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand.

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 17.15 Uhr in die Tiroler Straße gerufen. Dort hatte ein Autofahrer seinen Mercedes am Straßenrand geparkt, nachdem er während der Fahrt Rauch an dem Auto bemerkt hatte, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Weiteres Auto von Brand betroffen

Glücklicherweise war der Fahrer schnell aus dem Fahrzeug ausgestiegen, denn schon wenig später stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, doch der Mercedes war nicht mehr zu retten und brannte gänzlich aus. Ein Handwerker-Transporter, der ebenfalls am Straßenrand geparkt stand, wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (mwi)