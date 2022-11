Jugendliche werfen Böller auf Rollstuhlfahrer und in Wohnung

Gefährliche Böller-Attacken am Dienstag in Berlin: Jugendliche warfen einen Feuerwerkskörper durch das offene Fenster einer Wohnung und setzen damit einen Vorhang in Brand. Zeitgleich bewarf eine Gruppe von rund 50 Personen einen Rollstuhlfahrer mit Knallkörpern.

Im Stadtteil Gesundbrunnen warfen zwei Jugendliche am späten Dienstagnachmittag einen Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Zingster Straße, teilte die Polizei mit. Die Vorhänge fingen daraufhin Feuer.

Die Mieter der Wohnung im ersten Stock hätten den Angaben zufolge die Gardinen auf die Straße geworfen und das Feuer eigenständig gelöscht. Dabei verletzte sich ein 57-Jähriger leicht an den Händen. Die mutmaßlichen Täter entkamen unerkannt.

Berlin: Rollstuhlfahrer mit mehreren Böllern beworfen

Zur selben Zeit ereignete sich vor dem S-Bahnhof Gesundbrunnen ein weiterer Böller-Angriff: Ein Rollstuhlfahrer sei von einer Gruppe von rund 50 Menschen mit Feuerwerkskörpern beworfen worden, heißt es von der Polizei. Ein Sprengsatz explodierte demnach unter seinem Rollstuhl, der Mann blieb aber unverletzt.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 47 Menschen vorläufig fest – überwiegend Jugendliche. Einer Sprecherin zufolge wird nun wegen schwerer Brandstiftung und schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, werde noch geprüft. (dpa/mp)