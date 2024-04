20-Jähriger stürzt in den Tod: Bergunfall in den Alpen

Der Abstieg von der Südspitze des Watzmann in den Berchtesgadener Alpen (Bayern) endete für einen 20-Jährigen tödlich. Seine zwei Begleiter (19 und 24 Jahre) stürzten ebenfalls in die Tiefe – überlebten aber.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor die dreiköpfige Gruppe aus Rheinland-Pfalz die Kontrolle und stürzte mehrere Hundert Meter über eine steile Felswand ab. Der 20-Jährige überlebte den Sturz am Mittwochnachmittag nicht. Die beiden anderen Männer hatten mehr Glück: Sie „überlebten den Absturz mit verhältnismäßig geringen Verletzungen“, so die Polizei.

Retter können nur noch Leiche bergen

Wie es in der Polizeimitteilung weiter hieß, konnten die zwei Begleiter wegen schlechten Handyempfangs erst im weiteren Abstieg einen Notruf absetzen. Der Notarzt stellte dann den Tod des 20-Jährigen fest.

Die Begleiter wurden per Rettungshubschrauber ins Tal zurückgebracht. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Bergung des Leichnams. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (dpa/mp)