Unglück in den Alpen: Zwei Menschen von Lawine erfasst und getötet

Bei einem Lawinenunglück in der Schweiz sind zwei Skitourengeher ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurden die beiden Männer im Alter von 54 und 57 Jahren am Freitag in der Nähe von Klosters von den Schneemassen erfasst und 200 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe gerissen.

Dabei zogen sie sich den Angaben zufolge tödliche Verletzungen zu. Die beiden Schweizer waren von der Silvrettahütte in Richtung Klosters unterwegs, als es auf einem Hang mit starkem Gefälle zum Unglück kam. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat zusammen mit der Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gravierende Folgen: So krass wirkt sich der Klimawandel auf den Skiurlaub aus

Erst vor wenigen Wochen, am 9. März, waren zwei deutsche Tourengeher aus Baden-Württemberg in den Vorarlberger Alpen (Österreich) in eine Lawine geraten und hatten mit knapper Not überlebt. Tourengeher sind abseits der Pisten unterwegs und besteigen den Berg auf Skiern, bevor sie abfahren. (dpa/ste)