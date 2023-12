Benko: Weitere deutsche Signa-Töchter insolvent – die Gründe für das Desaster

Beim angeschlagenen Immobilien- und Handelskonzern Signa des österreichischen Investors René Benko haben weitere deutsche Tochterfirmen Insolvenz beantragt. Die Insolvenz der Signa ist die größte Pleite aller Zeiten in Österreich.

Die Signa Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, die Signa REM Germany Rent GmbH sowie die SCAx GmbH (beide München) reichten am Mittwoch beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entsprechende Anträge ein, wie aus Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde demnach in allen drei Fällen der Berliner Rechtsanwalt Torsten Martini ernannt. Die Dachgesellschaft Signa Holding besteht aus einem komplexen Firmengeflecht mit mehreren Hundert Einzelfirmen.

Bericht: Das sind mögliche Gründe für die Signa-Insolvenz

Die Immobilien- und Handelsgruppe hatte zuvor ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Laut Angaben der „Immobilienzeitung“ unter Berufung auf einen Gläubigerschutzverband schuldet die Holding Gläubigern insgesamt fünf Milliarden Euro – 2022 waren es noch drei Milliarden. Das macht die Insolvenz der Signa zur größten Pleite aller Zeiten in Österreich.

Die Gründe für den Anstieg der Schulden können vielfältig sein. Theoretisch kann es Verschiebungen von Beteiligungen innerhalb der Signa-Gruppe geben, die auch Finanzierungen mit einschließen. Die „Immobilienzeitung“ zitiert den Experten dazu: „Zum Beispiel könnten Großgläubiger gebeten worden sein, auf fällige Zinsforderungen zu verzichten, um dem Schuldner Zeit zu verschaffen. Und nun könnten diese Stundungen ausgelaufen sein“, sagte Insolvenzexpertin Nicole Riedemann der Zeitung.

Bilanzexpertin Carola Rinker: „Vielleicht gab es weitere Kredite, die aufgenommen wurden. Auch Wirecard hat wenige Monate vor dem Zusammenbruch noch einmal eine dreistellige Millionensumme an Krediten erhalten.“ (dpa/prei)