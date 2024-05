Beim Einparken: Seniorin durchbricht Hauswand

Eine 80 Jahre alte Frau hat in Wegberg westlich von Mönchengladbach beim Einparken eine Hauswand durchbrochen. Sowohl das Auto als auch das Haus wurden schwer beschädigt.

Die Seniorin wollte ihr Auto laut einer Polizeimeldung am Freitagnachmittag rückwärts in eine Parklücke setzen und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in die Front eines Wohnhauses in der Lindenstraße. Eine Nachbarin alarmierte daraufhin die Polizei, die Fahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Die Bewohner waren offenbar nicht Zuhause. Das Bauordnungsamt Wegberg beauftragte eine Firma damit, die Statik und die Bewohnbarkeit des Gebäudes zu prüfen. (dpa/mp)