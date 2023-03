Gigantischer Hochhaus-Brand in Millionenmetropole: Trümmer fallen auf Straße

Flammen-Inferno im Wolkenkratzer: In Hongkong ist am Donnerstagabend ein Feuer auf einer Baustelle in einem beliebten Einkaufsviertel ausgebrochen.

Gigantische Flammen, Rauchschwaden und Bilder, die wie aus einem Katastrophenfilm anmuten: Feuerwehrleute haben in der Nacht stundenlang gegen den Brand auf einer Baustelle in der Metropole gekämpft. Etwa 170 Menschen seien aus umliegenden Gebäuden evakuiert worden, teilten die Behörden mit.

Großbrand auf Baustelle in Hongkong

Eine Person, die sich in einem nahegelegenen Gebäude aufhielt, fühlte sich Behördenangaben zufolge krank und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Ein anderer Bewohner aus der Umgebung habe sich ebenfalls unwohl gefühlt und sich deshalb in eine Klinik begeben. Über weitere Verletzte lagen keine Berichte vor.

Zahlreiche obere Etagen des mehr als 40 Stockwerke hohen Gebäudes samt umstehender Gerüste standen laut Augenzeugen in Flammen. Zudem lösten herabfallende Trümmer demnach kleinere Brände in angrenzenden Gebäuden aus.

Hongkongs stellvertretender Feuerwehrchef Keung Sai-ming sagte, 250 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz. Gegen 8 Uhr morgens konnte das Feuer schließlich den Angaben zufolge gelöscht werden. Die Brandursache werde derzeit noch untersucht, so Keung Sai-ming. (mp/afp)