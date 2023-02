Großbrand! 85 Feuerwehrleute im Einsatz

Brand in einer Tischlerei in Rendsburg: Ein Dachstuhl fing plötzlich Feuer und schon kurz darauf stand das Gebäude in Flammen – doch glücklicherweise waren zufällig Feuerwehrleute in der Nähe.

Die Feuerwehrleute waren gerade bei einem Großhandel für Feuerwehrzubehör in der Nähe einkaufen, als sie auf das Feuer in einer Tischlerei beim Kreishafen in Rendsburg aufmerksam wurden. Sie informierten die Leitstelle über das Ausmaß. Letztlich mussten 85 Einsatzkräfte aus Feuerwehren aus Rendsburg, Schacht-Audorf und Büdelsdorf den Großbrand in der etwa acht mal 20 Meter großen Werkhalle bekämpfen.

Brand in Rendsburg: Deshalb waren die Löscharbeiten so schwer

Das Dach aus Blechplatten mussten zum Teil aufgesägt werden und erschwerten den Löschvorgang. Anwohner wurden aufgefordert wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer griff nicht auf das danebenliegende Verwaltungsgebäude über.

Das könnte Sie auch interessieren: Einsatz-System gehackt: Hamburger Feuerwehrmänner unter Verdacht

Es wurde niemand verletzt. Über die Ursache des Brandes und die Höhe des Sachschadens liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. (ncd)