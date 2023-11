Bei Ausflug abgehauen: Verurteilter Mörder auf der Flucht

Nach seiner Flucht fehlt von einem in Baden-Württemberg verurteilten Mörder weiter eine heiße Spur. Es gebe zwar viele Hinweise aus der Bevölkerung, der 43-Jährige sei aber weiter auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei am Donnerstagmorgen.

Am Montag war er bei einer Ausführung an einem Baggersee in Germersheim-Sondernheim (Rheinland-Pfalz) unter Aufsicht zweier Beamter in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet. Seine elektronische Fußfessel wurde kurze Zeit später gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Angespannte Personallage, Übergriffe: In Hamburgs Gefängnissen droht Streik

Der Mann verbüßt in Bruchsal bei Karlsruhe eigentlich eine lebenslange Haftstrafe. Er war am 2012 vom Landgericht Karlsruhe unter anderem wegen Mordes verurteilt worden. (dpa)