Balkon stürzt ein – mehrere Touristen verletzt!

Vier Touristen in Schwaben wollten auf dem Balkon einer Pension zu Abend essen. Plötzlich gab das morsche Holz des Balkons nach – die Gruppe fiel mehrere Meter tief. Die Szenen erinnern an ein ähnliches Unglück in Hamburg.

Weil ein Balkon in Schwaben in die Tiefe gestürzt ist, sind vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Teile des Holzbalkons seien morsch gewesen und haben deshalb nicht mehr gehalten, teilte die Polizei mit. Die vier Touristen waren demnach zum Abendessen am Mittwoch auf dem Balkon der Pension in Harburg bei Augsburg, als er knapp zweieinhalb Meter tief fiel.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Gegen eine Verantwortliche wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter. Die Verletzten im Alter zwischen 49 und 54 Jahren kamen in Krankenhäuser.

Vergangenen Mittwoch kam es auch im Hamburger Stadtteil Langenhorn zu einem dramatischen Balkon-Unglück: Sechs Freunde standen am Abend auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich brach die Bodenplatte und der Balkon klappte nach unten weg. Alle sechs stürzten dabei mehrere Meter in die Tiefe und wurden verletzt, einer lebensgefährlich. (dpa/mp)