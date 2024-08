Was sechs junge Menschen am Mittwochabend in Langenhorn erlebt haben, ist ein absoluter Albtraum: Die Freunde stehen auf einem Balkon, machen eine Pause von den Umzugsstrapazen – einer von ihnen zieht gerade hier ein, die anderen helfen. Plötzlich bricht die Bodenplatte, der Balkon klappt einfach nach unten weg. Die jungen Menschen stürzen mehrere Meter in die Tiefe, werden zum Teil schwer verletzt. Wie konnte es dazu kommen?





Birgitta Busch steht am Donnerstagvormittag sichtlich geschockt vor dem Mehrfamilienhaus am Krohnstieg. „Die Emotionen kommen gerade in mir hoch“, sagt sie. Hinter ihr hängt der abgestürzte Balkon, tonnenschwer, abgeklappt vom dritten Stock, nur wenige Zentimeter über den bunt-bepflanzten Blumenkästen der Wohnung drunter. Buschs Sohn war einer aus der Truppe, die am Vorabend beim Umzug half, stürzte mit seinen Freunden in die Tiefe.





„Mein Sohn hatte einen Schutzengel, es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, sagt Busch, „im Gegensatz zu einigen der anderen, an die wir jetzt natürlich denken.“