Bald auch in Deutschland: Babboe beginnt mit Lastenrad-Rückruf

Nachdem Mitte Februar der Verkauf von Lastenrädern der beliebten Marke „Babboe“ aufgrund von Sicherheitsmängeln gestoppt wurde, beginnt die Firma jetzt in den Niederlanden mit den Rückruf der ersten Modelle – und zahlt. Auch in Deutschland wird wohl ein entsprechender Rückruf vorbereitet.

Die Sicherheit der Modelle City, City E, Mini und Mini E könne nicht mehr gewährleistet werden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag auf seiner niederländischen Website mit. „Diese Modelle dürfen darum nicht mehr verwendet werden.“

Verkauf von „Babboe“-Lastenrädern bereits eingestellt

Demnach sind um die 10.000 Lastenräder in den Niederlanden von dem Rückruf betroffen. Besitzer bekommen laut dem Unternehmen einen Ersatz sowie eine „Kompensation für die Unannehmlichkeiten“. Mitte Februar hatte „Babboe“ den Verkauf aller Lastenräder auch in Deutschland vorübergehend gestoppt. Die niederländische Verbraucherbehörde NVWA war zuvor mehreren Hinweisen über Rahmenbrüche nachgegangen. Das Fazit: „Die Sicherheit der Lastenräder ist nicht ausreichend gewährleistet.“

Wie geht es jetzt in Deutschland weiter, wo sich die Modelle ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen? Auf der niederländischen Website kündigte „Babboe“-Direktor Gerard Feenema am Dienstag in einer Videobotschaft an: „In den Ländern, in denen diese Modelle verkauft werden, wird der Rückruf in Absprache mit den Behörden eingeleitet.“ Also auch in Deutschland.

So geht es in Deutschland für „Babboe“-Kunden weiter

Auf der deutschen Website kündigt das Unternehmen allerdings noch an, dass es voraussichtlich in dieser Woche ein genaueres Update für die Kunden geben wird. „Wir sind uns dessen bewusst, dass es Ihnen viel Geduld abverlangt und dass die Situation viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Dafür möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen.“ (aba)