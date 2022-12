Schock beim Einkaufen: Autofahrer rast in Ladenzeile

In Dortmund ist am späten Samstagabend ein Auto in eine Ladenzeile gerast und durch die Scheiben gekracht.

Der Feuerwehr zufolge hatte der Fahrer vermutlich einen medizinischen Notfall und deshalb die Kontrolle über das Auto verloren, als er gegen 21.45 Uhr in einen Supermarkt in einer Ladenzeile im Stadtteil Aplerbeck raste. Der Wagen krachte in den Eingangsbereich und blieb im Bereich einer Postfiliale stehen.

Unfall in Dortmund: Keine weiteren Personen verletzt

„Wie durch ein Wunder wurden in dem immer noch gut besuchten Supermarkt keine weiteren Personen verletzt“, so die Polizei.

Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. (ncd)