Auto rast in Berlin in Menschenmenge – Polizei findet Schriftstück im Wagen

Nur wenige Meter vom Berliner Breitscheidplatz, wo 2016 bei einem Terroranschlag 13 Menschen starben, fuhr am Mittwochmorgen ein Mann in eine Menschenmenge, tötete dabei einen Menschen und verletzte mehrere schwer. Es soll sich bei dem Täter um einen 29-jährigen in Berlin lebenden Deutsch-Armenier handeln. Im Renault des Mannes wurde ein Schreiben gefunden.

Der 29-Jährige soll zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Geschäft gefahren sein. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Mann polizeibekannt wegen Eigentumsdelikten sein. Offiziell wurde hierzu aber nichts bestätigt. Die Polizei erklärte zudem, dass in seinem Fahrzeug ein Schreiben gefunden wurde. Aber: „Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht“, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD), die vor Ort war. Was aber entdeckt wurde: Plakate mit Äußerungen „über die Türkei“. Was das bedeutet? Unklar. Es würde in alle Richtungen ermittelt.

Ein Ermittler soll allerdings der „Bild“ gesagt haben, die tödliche Fahrt sei „auf keinen Fall ein Unfall“, es handle sich um einen „Amokläufer“, einen „eiskalten Killer.“ Nach offiziellen Angaben ist das aber durchaus noch nicht abschließend geklärt.

Berlin: Lehrerin aus Hessen stirbt bei Amok-Fahrt

Bei dem schrecklichen Vorfall wurde eine Lehrerin aus dem nordhessischen Bad Arolsen getötet. Unter den Verletzten befanden sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse, ein Lehrer wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt.

Einsatzkräfte stehen nach dem Zwischenfall auf der abgesperrten Straße in Berlin.

Die Schüler aus Hessen würden psychologisch betreut, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch in Berlin. Sie kündigte an, der Tatverdächtige werde in alle Richtungen überprüft. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gekommen.

Bei dem Vorfall am Mittwochvormittag erlitten nach Feuerwehrangaben sechs Menschen lebensgefährliche Verletzungen. Hinzu kämen drei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte. Eine genaue Gesamtzahl der Opfer des Vorfalls am Ku’damm und der Tauentzienstraße war zunächst nicht bekannt. Für den Abend (19.00 Uhr) wurde eine Gedenk-Andacht in der Gedächtnis-Kirche angekündigt, in deren Nähe sich der Vorfall ereignete.