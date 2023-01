Auto rast in Menschenmenge – fünf Tote

Katastrophe in Südchina: Ein Auto ist in der Metropole Guangzhou in eine Menschenmenge auf einem Fußgängerüberweg gefahren und hat dabei fünf Menschen getötet, 13 weitere wurden verletzt.

Der Vorfall geschah am Mittwochnachmittag (Ortszeit) an einer Kreuzung der Tianhe-Straße nahe dem viel besuchten Einkaufszentrum Grandview Mall. Die schwarze Geländelimousine habe zahlreiche Fußgänger und Mopedfahrer umgefahren, berichtete die Nachrichtenseite „Sohua News“ unter Hinweis auf Augenzeugen. Verletzte Opfer hätten auf der Straße gelegen. Ein Augenzeuge gab an, dass der Fahrer habe flüchten wollen.

China: Auto rast in Menschenmenge – und tötet fünf Menschen

Chinesische Medien veröffentlichten Bilder des Unglücksortes mit am Boden liegenden Opfern. Darin stieg der Fahrer nach dem Unfall aus seinem Wagen und warf mehrere Handvoll Geldscheine in die Höhe, bevor die Polizei ihn in Gewahrsam nahm.

Der Polizeichef von Guangzhou erklärte im Onlinedienst „Weibo“, die Polizei habe den Fahrer zur Befragung mitgenommen und eine gründliche Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Bei dem Fahrer handelt es sich demnach um einen 22 Jahre alten Mann, der nicht aus Guangzhou, sondern einer anderen Stadt in der Provinz Guangdong stammt. (mp/dpa)