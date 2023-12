Schrecklicher Unfall: BMW kracht in Bushaltestelle – 14-Jähriger tot

Schrecklicher Unfall in Niederkassel: Ein Auto hat in der Kleinstadt bei Bonn einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle umgefahren. Der Junge war sofort tot.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Wagen am Samstag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer (51), seine Beifahrerin und ein Kind in dem BMW seien schwer verletzt worden.

Schlimmer traf es einen 14-Jährigen, der an einer Haltestelle auf einen Bus wartete. Er wurde überfahren und starb noch an der Unfallstelle. Gegen 18.30 Uhr fuhr das Bestattungsfahrzeug vor.

Auf Bildern vom Unfallort war das schwer beschädigte Fahrzeug zu sehen. Die Bushaltestelle glich einem Trümmerhaufen. Die Unfallstelle war am Abend noch abgesperrt. Die Polizei wollte am Sonntag weitere Informationen zu dem Unfall veröffentlichen. (dpa)