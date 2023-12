Schwerer Unfall bei Hamburg – drei Verletzte, darunter ein Kind

Auf der L224 bei Siek (Kreis Stormarn) ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen: Ein mit zwei Insassen besetzter E-Mercedes aus Hamburg kam in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn ab und wurde von dem Wagen eines Pizzalieferdienstes seitlich angefahren. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Gegen 17.04 Uhr war der schwarze E-Mercedes auf der L224 in Richtung Hoisdorf unterwegs, als er in Höhe des Hoisdorfer Wegs in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ersten Angaben der Polizei zufolge, krachte daraufhin ein entgegenkommender Pizzalieferant mit seinem VW Up in die Seite des Mercedes.

Die komplette linke Seite des VWs wurde bei dem Unfall aufgerissen, beim Mercedes riss der Unfall die Fahrertür heraus. Die beiden Insassen des Mercedes, darunter ein Kind, sowie der Pizzalieferant wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Identität der Personen konnte die Polizei bislang keine näheren Angaben machen. (abu)